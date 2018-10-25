В Україні зберігається пожежна небезпека

15:30, 25 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 27 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, 25-27 жовтня у південних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди: посилиться вітер та пройдуть дощі.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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