Пожежна небезпека утримається до 27 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також Негода в Україні: без світла залишилися 146 населених пунктів

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, 25-27 жовтня у південних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди: посилиться вітер та пройдуть дощі.