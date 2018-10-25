В Одеській області буревій зірвав дах з дитячого садку (відео)
На щастя, ніхто не постраждав.
У селищі Біляївка Одеської області сильний вітер зірвав дах у дитячому садку.
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Сто квадратних метрів черепиці обвалилися саме перед тим, як вихователі збиралися виводити малюків на вулицю, йдеться в сюжеті ТСН.
Комунальники до пізньої ночі намагалися хоча б тимчасово закрити дах плівкою, тому що синоптики знову обіцяли дощі. У дитячому садку нині порожньо, дітей немає.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 жовтня
Нагадаємо, протягом 24-25 жовтня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач були знеструмлені 146 населених пунктів у 9 областях.
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