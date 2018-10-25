Погода на завтра: в Україні пройдуть дощі, у більшості областей буде холодно (відеопрогноз)

16:30, 25 жовтня 2018
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Невелике потепління очікується на півдні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, у більшості областей збережеться холодна погода.

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Прогноз погоди на завтра. На сході зливи, температура до +8°. У південних регіонах місцями також очікуються опади. Температура до +15°.

На заході України парктически без опадів. Температура до +12°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +8°. У центрі зливи, температура до +11°.

За народним прогнозом, 26 жовтня — Муч. Карпа, Іверської ікони Божої матері. У цей день було прийнято паритися, виганяти з хворих хвороби

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ
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