Завтра в Києві пройде дощ, температура до +8°

У столиці завтра збережеться холодна погода.

У Києві завтра пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 жовтня, у Києві пройде дощ, температура до +8°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:36, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня, в Україні пройдуть дощі, в більшості областей збережеться холодна погода.

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