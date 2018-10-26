Прогноз погоди на сьогодні: в Україні продовжаться дощі (карта)

08:11, 26 жовтня 2018
119
0

У південних регіонах потепліє.

В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, у більшості областей збережеться холодна погода.

Негода в Україні: без світла залишилися 146 населених пунктів

Прогноз погоди на сьогодні. На сході зливи, температура до +8°. У південних регіонах місцями також очікуються опади. Температура до +15°.

На заході України парктически без опадів. Температура до +12°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +8°. У центрі зливи, температура до +11°.

Прогноз на 26 жовтня / УНІАН
Прогноз на 26 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 жовтня — Муч. Карпа, Іверської ікони Божої матері. У цей день було прийнято паритися, виганяти з хворих хвороби, наполягати на молоці цілющі трави і пити цей відвар.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дощ
Читайте також
На півдні України оголосили штормове попередження На півдні України оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +8° У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +8°
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні продовжаться дощі (карта) Прогноз погоди на сьогодні: в Україні продовжаться дощі (карта)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +8° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +8°
Погода на завтра: в Україні пройдуть дощі, у більшості областей буде холодно (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні пройдуть дощі, у більшості областей буде холодно (відеопрогноз)
В Одеській області буревій зірвав дах з дитячого садку (відео) В Одеській області буревій зірвав дах з дитячого садку (відео)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
98 %
743 мм
5.6 м/с
74 %
Стрічка новин