У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +8°
Ввечері у столиці до +4°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 жовтня, у Києві пройде дощ, температура до +8°.
Негода в Україні: без світла залишилися 146 населених пунктів
Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 5,8 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 17:47.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня, в Україні пройдуть дощі, в більшості збережеться холодна погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Донецьк+13°... +8°
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