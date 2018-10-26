У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +8°

Ввечері у столиці до +4°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 жовтня, у Києві пройде дощ, температура до +8°.

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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня, в Україні пройдуть дощі, в більшості збережеться холодна погода.

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