У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +8°

08:30, 26 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +4°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 жовтня, у Києві пройде дощ, температура до +8°.

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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня, в Україні пройдуть дощі, в більшості збережеться холодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#дощ
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