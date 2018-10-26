У Греції стався потужний землетрус

Троє людей були госпіталізовані.

У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.

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За даними грецького геодинамічного інституту, землетрус магнітудою 6,4 стався в 50 км на південь від острова Закінф, передає Reuters.

Землетрус відчувався в Албанії, Італії, Лівії та на Мальті. У результаті троє людей були госпіталізовані, був пошкоджений монастир. Про інші збитки не повідомляється.

Нагадаємо, у середу, 24 жовтня, біля берегів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 4,9.