У Греції стався потужний землетрус

09:43, 26 жовтня 2018
1267
0

Троє людей були госпіталізовані.

У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.

Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів

За даними грецького геодинамічного інституту, землетрус магнітудою 6,4 стався в 50 км на південь від острова Закінф, передає Reuters.

Землетрус відчувався в Албанії, Італії, Лівії та на Мальті. У результаті троє людей були госпіталізовані, був пошкоджений монастир. Про інші збитки не повідомляється.

Нагадаємо, у середу, 24 жовтня, біля берегів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 4,9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрус#Греція
Читайте також
У багатьох областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека У багатьох областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Жертвами сходження селю в Йорданії стали 18 людей Жертвами сходження селю в Йорданії стали 18 людей
На півдні України оголосили штормове попередження На півдні України оголосили штормове попередження
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +8° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +8°
В Одеській області буревій зірвав дах з дитячого садку (відео) В Одеській області буревій зірвав дах з дитячого садку (відео)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
У Києві оголосили штормове попередження У Києві оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
98 %
743 мм
5.6 м/с
74 %
Стрічка новин