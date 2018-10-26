Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На півдні України оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 26 жовтня, у південних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень 26 жовтня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с.

На півдні очікується сильний вітер / Укргідрометцентр

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, у більшості областей збережеться холодна погода.