На півдні України оголосили штормове попередження

10:48, 26 жовтня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На півдні України оголосили штормове попередження / УНІАН
На півдні України оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 26 жовтня, у південних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +8°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень 26 жовтня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с.

На півдні очікується сильний вітер / Укргідрометцентр
На півдні очікується сильний вітер / Укргідрометцентр

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, у більшості областей збережеться холодна погода.

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Теги: #вітер#штормове попередження
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