Погода на вихідні: до України прийде потепління (карта)

У багатьох областях очікуються дощі.

На вихідних в Україні потепліє / УНІАН

На вихідних в Україні потепліє, у багатьох областях пройдуть дощі.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві у суботу пройде дощ, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю також очікуються опади, +6°...+14°.

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Погода у Львові на завтра: дощитиме, вночі +7°, вдень +12°. У неділю злива, +12°...+14°.

У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +14°, без опадів. У неділю вночі +7°, вдень +9°, пройде дощ.

У Вінниці в суботу злива, температура повітря +7°...+14°. У неділю до +19°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +12°...+22°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +11°. У неділю +8°...+17°, сонячно.

Прогноз на 27 жовтня / УНІАН

Прогноз на 28 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +10°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +10°...+21°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +11°...+16°. У неділю +10°...+20°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +14°. У неділю мінлива хмарність, температура до +18°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +13°. У неділю температура до +20°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +13°. У неділю +7°...+19°, без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +11°. У неділю без опадів, вночі +6°, вдень +16°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +6°, вдень +17°. У неділю без опадів, вночі +12°, вдень до +21°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +16°. У неділю температура до +18°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде дощ, +13°, у неділю без опадів, температура повітря +11° ...+19°.

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