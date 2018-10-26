Погода на вихідні: до України прийде потепління (карта)
У багатьох областях очікуються дощі.
На вихідних в Україні потепліє, у багатьох областях пройдуть дощі.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві у суботу пройде дощ, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю також очікуються опади, +6°...+14°.
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні продовжуються дощі (карта)
Погода у Львові на завтра: дощитиме, вночі +7°, вдень +12°. У неділю злива, +12°...+14°.
У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +14°, без опадів. У неділю вночі +7°, вдень +9°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу злива, температура повітря +7°...+14°. У неділю до +19°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +12°...+22°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +11°. У неділю +8°...+17°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +10°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +10°...+21°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +11°...+16°. У неділю +10°...+20°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +14°. У неділю мінлива хмарність, температура до +18°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +13°. У неділю температура до +20°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +13°. У неділю +7°...+19°, без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +11°. У неділю без опадів, вночі +6°, вдень +16°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +6°, вдень +17°. У неділю без опадів, вночі +12°, вдень до +21°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +16°. У неділю температура до +18°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде дощ, +13°, у неділю без опадів, температура повітря +11° ...+19°.
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Погода в Україні
- Вінниця+14°... +10°
- Дніпро+13°... +9°
- Донецьк+13°... +8°
- Житомир+14°... +8°
- Запоріжжя+15°... +10°
- Івано-Франківськ+17°... +6°
- Київ+13°... +9°
- Кіровоград+16°... +9°
- Луганськ+13°... +8°
- Луцьк+15°... +7°
- Львів+14°... +8°
- Миколаїв+17°... +12°
- Одеса+20°... +11°
- Полтава+11°... +10°
- Рівне+16°... +7°
- Сімферополь+16°... +11°
- Суми+10°... +7°
- Тернопіль+15°... +8°
- Харків+10°... +9°
- Херсон+19°... +13°
- Хмельницький+13°... +8°
- Черкаси+14°... +7°
- Чернігів+12°... +6°
- Чернівці+19°... +12°