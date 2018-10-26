Жертвами сходження селю в Йорданії стали 18 людей

Більшість загиблих - школярі.

Йорданія постраждала від сильних дощів / REUTERS

У результаті сходження селю, викликаного сильними дощами в Йорданії, загинули 18 людей, ще кілька десятків зникли безвісти.

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Трагедія сталася в ущелині приблизно в 60 км на північний захід від столиці Аммана. Під час сходження селю вчителі та школярі однієї з приватних шкіл Аммана перебували в ущелині на пікніку, передає Сіньхуа з посиланням на заяву резиденції прем'єр-міністра Йорданії.

Більшість загиблих - школярі. Для проведення рятувальної операції направлені вертольоти, судна і водолази. Вдалося врятувати 34 людини. Кілька десятків вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули, п'ятеро зникли безвісти в результаті сходження зсуву на півночі Колумбії.