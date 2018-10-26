У багатьох областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

14:57, 26 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається протягом 26-31 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"26-31 жовтня у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня у південних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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