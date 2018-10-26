Жертвами повені у Краснодарському краї стали шестеро осіб
Від повеней постраждали близько 30 міст і сіл.
Шестеро людей загинули в результаті повені, викликаної сильними дощами, у Краснодарському краї (РФ).
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Тіла жертв знайшли в Туапсинському і Апшеронському районах краю, повідомляє Крим. Реалії з посиланням на міністра надзвичайних ситуацій регіону Сергія Капустіна.
Є також зниклі безвісти.
Від повеней постраждали близько 30 міст і сіл, в тому числі Туапсе і Сочі. Затоплено понад 2300 будинків, в яких жили 5200 осіб. У постраждалих районах немає електроенергії, газу та води, зруйновані автомобільні дороги та мости.
Через повені зупинено залізничне і автобусне сполучення.
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Раніше повідомлялося, що в Туапсинському районі Краснодарського краю РФ через повінь, викликану сильними дощами, запровадили режим надзвичайної ситуації.
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