Бабине літо повертається: у неділю у більшості областей України буде по-осінньому тепло (карта)

У деяких областях температура підніметься до +21° тепла.

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У неділю, 28 жовтня, у більшості областей України синоптики прогнозують теплу погоду.

За даними Укргідрометцентру, дещо прохолодніше буде лише в північних областях.

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На заході України очікується 7-9° тепла вночі. Вдень у Волинській та РІвненській областях 11-14 градусів, а в інших західних областях температура підніметься до 21 градуса вище нуля. Також на заході в усіх областях, окрім Хмельницької та Чернівецької, дощитиме.

У центрі переважно тепло, 7-9 градусів вночі і 17-21° вдень. У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень - 12-14 градусів. У цих областях також очікується дощ.

На сході очікується тепла погода, стовпчик термометра показуватиме 7-9° тепла вночі та до +20° вдень.

На півдні 10-12° тепла вночі, а вдень - 19-21° тепла.

Карта Укргідрометцентру

Як повідомляв УНІАН, синоптики розповіли, якою буде погода у Новорічну ніч.

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