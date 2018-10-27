Бабине літо повертається: у неділю у більшості областей України буде по-осінньому тепло (карта)

15:13, 27 жовтня 2018
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У деяких областях температура підніметься до +21° тепла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У неділю, 28 жовтня, у більшості областей України синоптики прогнозують теплу погоду.

За даними Укргідрометцентру, дещо прохолодніше буде лише в північних областях.

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На заході України очікується 7-9° тепла вночі. Вдень у Волинській та РІвненській областях 11-14 градусів, а в інших західних областях температура підніметься до 21 градуса вище нуля. Також на заході в усіх областях, окрім Хмельницької та Чернівецької, дощитиме. 

У центрі переважно тепло, 7-9 градусів вночі і 17-21° вдень. У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень - 12-14 градусів.  У цих областях також очікується дощ. 

На сході очікується тепла погода, стовпчик термометра показуватиме 7-9° тепла вночі та до +20° вдень.

На півдні 10-12° тепла вночі, а вдень - 19-21° тепла.

Карта Укргідрометцентру
Карта Укргідрометцентру

Як повідомляв УНІАН, синоптики розповіли, якою буде погода у Новорічну ніч.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода в Україні
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