Бабине літо повертається: у неділю у більшості областей України буде по-осінньому тепло (карта)
У деяких областях температура підніметься до +21° тепла.
У неділю, 28 жовтня, у більшості областей України синоптики прогнозують теплу погоду.
За даними Укргідрометцентру, дещо прохолодніше буде лише в північних областях.
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На заході України очікується 7-9° тепла вночі. Вдень у Волинській та РІвненській областях 11-14 градусів, а в інших західних областях температура підніметься до 21 градуса вище нуля. Також на заході в усіх областях, окрім Хмельницької та Чернівецької, дощитиме.
У центрі переважно тепло, 7-9 градусів вночі і 17-21° вдень. У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень - 12-14 градусів. У цих областях також очікується дощ.
На сході очікується тепла погода, стовпчик термометра показуватиме 7-9° тепла вночі та до +20° вдень.
На півдні 10-12° тепла вночі, а вдень - 19-21° тепла.
Як повідомляв УНІАН, синоптики розповіли, якою буде погода у Новорічну ніч.
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Погода в Україні
- Вінниця+21°... +10°
- Дніпро+20°... +11°
- Донецьк+20°... +9°
- Житомир+16°... +9°
- Запоріжжя+19°... +12°
- Івано-Франківськ+20°... +11°
- Київ+15°... +8°
- Кіровоград+22°... +11°
- Луганськ+20°... +9°
- Луцьк+10°... +7°
- Львів+14°... +11°
- Миколаїв+19°... +13°
- Одеса+23°... +14°
- Полтава+19°... +11°
- Рівне+12°... +7°
- Сімферополь+20°... +11°
- Суми+14°... +7°
- Тернопіль+18°... +10°
- Харків+19°... +8°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницький+20°... +9°
- Черкаси+19°... +8°
- Чернігів+13°... +6°
- Чернівці+24°... +11°