У Тихому океані сформувався найпотужніший у цьому році тайфун (відео)

Стихії вже дали назву.

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Найпотужніший на планеті за весь рік тафун вирує в Тихому океані. Тайфун-монстр під назвою "Юту" вже накоїв лиха на суші.

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Як передає ТСН, його нищівний удар відчули на собі жителі Північних Маріанських островів. У зоні стихійного лиха опинилися 50 тис. осіб. Загинула щонайменше одна людина, троє важко травмовані.

Найбільші острови цієї території залишилися без електроенергії. Вітер зі швидкістю майже 300 км\год розбив будинки і дерева, наче ті були іграшкові. Зараз супертайфун наближається до території Філіппін. Метеорологи кажуть, що він найпотужніший у цьому регіоні за всю історію спостережень.