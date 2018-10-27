У Тихому океані сформувався найпотужніший у цьому році тайфун (відео)

21:13, 27 жовтня 2018
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Стихії вже дали назву.

Ілюстрація \ REUTERS
Ілюстрація \ REUTERS

Найпотужніший на планеті за весь рік тафун вирує в Тихому океані. Тайфун-монстр під назвою "Юту" вже накоїв лиха на суші.

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Як передає ТСН, його нищівний удар відчули на собі жителі Північних Маріанських островів. У зоні стихійного лиха опинилися 50 тис. осіб. Загинула щонайменше одна людина, троє важко травмовані.

Найбільші острови цієї території залишилися без електроенергії. Вітер зі швидкістю майже 300 км\год розбив будинки і дерева, наче ті були іграшкові. Зараз супертайфун наближається до території Філіппін. Метеорологи кажуть, що він найпотужніший у цьому регіоні за всю історію спостережень.

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Теги: #ураган#тайфун#Тихий океан
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