У Тихому океані сформувався найпотужніший у цьому році тайфун (відео)
Стихії вже дали назву.
Найпотужніший на планеті за весь рік тафун вирує в Тихому океані. Тайфун-монстр під назвою "Юту" вже накоїв лиха на суші.
На Китай насувається тайфун "Конг-рей"
Як передає ТСН, його нищівний удар відчули на собі жителі Північних Маріанських островів. У зоні стихійного лиха опинилися 50 тис. осіб. Загинула щонайменше одна людина, троє важко травмовані.
Найбільші острови цієї території залишилися без електроенергії. Вітер зі швидкістю майже 300 км\год розбив будинки і дерева, наче ті були іграшкові. Зараз супертайфун наближається до території Філіппін. Метеорологи кажуть, що він найпотужніший у цьому регіоні за всю історію спостережень.
У Тихому океані вирує найпотужніший з початку року тайфун-монстр "Юту"
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+21°... +10°
- Дніпро+20°... +11°
- Донецьк+20°... +9°
- Житомир+16°... +9°
- Запоріжжя+19°... +12°
- Івано-Франківськ+20°... +11°
- Київ+15°... +8°
- Кіровоград+22°... +11°
- Луганськ+20°... +9°
- Луцьк+10°... +7°
- Львів+14°... +11°
- Миколаїв+19°... +13°
- Одеса+23°... +14°
- Полтава+19°... +11°
- Рівне+12°... +7°
- Сімферополь+20°... +11°
- Суми+14°... +7°
- Тернопіль+18°... +10°
- Харків+19°... +8°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницький+20°... +9°
- Черкаси+19°... +8°
- Чернігів+13°... +6°
- Чернівці+24°... +11°
Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+8 °
Вологість:80 %
Тиск:746 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів:28 %
Схід:07:32
Захід18:13
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин