У Румунії стався землетрус, відгомін дійшов до Одеської області

Поштовхи відчули жителі Одеси, Ізмаїла та Чорноморська.

До Одеси дійшов румунський землетрус / скріншот - usgs.gov

У Румунії в ніч на 28 жовтня стався землетрус силою 5,5 балів.

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Відповідна інформація з'явилася на сайті Геологічної служби США. Епіцентр землетрусу знаходився в районі селища Командеу.

В той же час, учасники спільноти «Измаил, как он есть» в Facebook повідомляють, що відчули поштовхи приблизно о 3:37 ночі. Поштовхи, за їх словами, відчувалися не тільки в Ізмаїлі, але й в Одесі.

Скріншот - Facebook

Сайт «Одеський паблік» з посиланням на очевидців повідомив, що поштовхи відчули також жителі Чорноморська, Таїрова, Черемушек, Ленпоселка та інших.