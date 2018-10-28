Тепле повітря в Україні втримається ще кілька днів – синоптики

Зниження температури відповідно до сезону буде поступовим і помірним.

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Українські та західні синоптики прогнозують, що тепла осіння погода в Україні втримається щонайменше кілька днів.

«Температура повітря завтра в більшості областей буде пречудова: +15 +22 градуси. А на крайній півночі – північні райони Сумщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини – +10 +16 градусів. Тепле повітря втримається і найближчі кілька днів. Дощі ймовірні лише у західних областях, в окремих районах Півночі. А загалом переважатиме суха, часто сонячна погода», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«У Києві понеділок очікується теплим, до +16 +19 градусів. Хоча й набіжать хмарки, чи десь комусь на носа впаде пару крапель, проте суттєві опади – навряд. Вівторок буде також теплим», – додає вона.

Ці очікування поділяють і західні синоптичні сайти: зниження температури відповідно до сезону буде поступовим і помірним, вказують фахівці. Приміром, сайт Норвезького метеорологічного інституту очікує, що в Києві впродовж тижня денна температура опускатиметься від +16 в понеділок до до +11 в неділю, при цьому опади малоймовірні, а хмари і сонце ділитимуть небо над українською столицею.

Прогноз погоди на понеділок, 29 жовтня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +17…+19

Харків – +16…+18

Київ – +16…+18

Як повідомляв УНІАН, синоптики розповіли, якою буде погода у Новорічну ніч.

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