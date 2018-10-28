Тепле повітря в Україні втримається ще кілька днів – синоптики
Зниження температури відповідно до сезону буде поступовим і помірним.
Українські та західні синоптики прогнозують, що тепла осіння погода в Україні втримається щонайменше кілька днів.
«Температура повітря завтра в більшості областей буде пречудова: +15 +22 градуси. А на крайній півночі – північні райони Сумщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини – +10 +16 градусів. Тепле повітря втримається і найближчі кілька днів. Дощі ймовірні лише у західних областях, в окремих районах Півночі. А загалом переважатиме суха, часто сонячна погода», – вказує синоптик Наталка Діденко.
«У Києві понеділок очікується теплим, до +16 +19 градусів. Хоча й набіжать хмарки, чи десь комусь на носа впаде пару крапель, проте суттєві опади – навряд. Вівторок буде також теплим», – додає вона.
Ці очікування поділяють і західні синоптичні сайти: зниження температури відповідно до сезону буде поступовим і помірним, вказують фахівці. Приміром, сайт Норвезького метеорологічного інституту очікує, що в Києві впродовж тижня денна температура опускатиметься від +16 в понеділок до до +11 в неділю, при цьому опади малоймовірні, а хмари і сонце ділитимуть небо над українською столицею.
Прогноз погоди на понеділок, 29 жовтня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +17…+19
Харків – +16…+18
Київ – +16…+18
Як повідомляв УНІАН, синоптики розповіли, якою буде погода у Новорічну ніч.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся на Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+17°... +9°
- Дніпро+18°... +10°
- Донецьк+19°... +8°
- Житомир+15°... +8°
- Запоріжжя+20°... +10°
- Івано-Франківськ+21°... +8°
- Київ+16°... +9°
- Кіровоград+19°... +11°
- Луганськ+17°... +8°
- Луцьк+17°... +11°
- Львів+19°... +12°
- Миколаїв+19°... +12°
- Одеса+18°... +13°
- Полтава+16°... +11°
- Рівне+16°... +9°
- Сімферополь+23°... +7°
- Суми+14°... +10°
- Тернопіль+18°... +9°
- Харків+15°... +9°
- Херсон+21°... +12°
- Хмельницький+17°... +10°
- Черкаси+19°... +8°
- Чернігів+16°... +9°
- Чернівці+22°... +9°