Через негоду в Італії оголошено червоний рівень небезпеки

У понеділок, 29 жовтня, в Італії очікується погіршення погодних умов.

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Сильний дощ і вітер в італійській області Калабрія призвели до людських жертв.

Італійські інформагентства з посиланням на поліцію у неділю, 28 жовтня повідомили про загибель чотирьох людей в результаті зсуву в районі міста Кротоні, передає dw.com.

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Загиблі ремонтували трубопровід, що вийшов з ладу в результаті негоди. Ще один смертельний випадок зафіксований в околицях порту Катандзаро, де течією віднесло вітрильне судно.

29 жовтня в Італії очікується погіршення погодних умов. Відомство по запобіганню надзвичайних ситуацій оголосило червоний рівень небезпеки для низки областей і автономних регіонів країни.

Зокрема, у Венеції і ряді районів Тоскани 29 жовтня скасовані заняття в школах.

Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері 21 жовтня на Рим (Італія) обрушився сильний дощ із градом, що призвело до сильних затоплень.