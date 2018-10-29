В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
На півдні температура до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +23°.
На сході практично без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +21°.
У північних областях хмарно, без опадів. Температура до +15°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +22°.
За народним прогнозом, 29 жовтня — муч. Лонгина, сотника. Якщо місяць на Лонгіна блідий, можливі мороз і сніг. Сонце бреде в хмарах, як в тумані, — до негоди.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вологість:76 %
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Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів:2 %
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