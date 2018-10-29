В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

08:10, 29 жовтня 2018
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На півдні температура до +23°.

Сьогодні в Україні потеплішає / УНІАН
Сьогодні в Україні потеплішає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +23°.

На сході практично без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +21°.

У північних областях хмарно, без опадів. Температура до +15°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +22°.

Прогноз на 29 жовтня / УНІАН
Прогноз на 29 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 жовтня — муч. Лонгина, сотника. Якщо місяць на Лонгіна блідий, можливі мороз і сніг. Сонце бреде в хмарах, як в тумані, — до негоди.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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