У Києві сьгодні без опадів, температура до +18°

08:30, 29 жовтня 2018
39
0

У столиці сьогодні буде тепло.

У Києві сьогодні буде тепло / УНІАН
У Києві сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 жовтня в Києві без опадів, температура до +18°.

В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +11°. Вітер східний та північно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде о 17:45.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода
Читайте також
Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років
Снігопади у Франції спричинили транспортний колапс, 200 тисяч будинків залишилися без світла Снігопади у Франції спричинили транспортний колапс, 200 тисяч будинків залишилися без світла
У мережі з'явилися фото оповитого туманом Києва У мережі з'явилися фото оповитого туманом Києва
Погода в Україні на завтра: останній день жовтня буде теплим і сонячним (відеопрогноз) Погода в Україні на завтра: останній день жовтня буде теплим і сонячним (відеопрогноз)
Францію та Іспанію засипало снігом (відео) Францію та Іспанію засипало снігом (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео) Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
76 %
755 мм
4.6 м/с
2 %
Стрічка новин