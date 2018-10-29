У Києві сьгодні без опадів, температура до +18°
У столиці сьогодні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 жовтня в Києві без опадів, температура до +18°.
В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +11°. Вітер східний та північно-східний, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде о 17:45.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Дніпро+20°... +8°
- Донецьк+20°... +5°
- Житомир+16°... +10°
- Запоріжжя+21°... +8°
- Івано-Франківськ+22°... +8°
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