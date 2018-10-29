У Києві сьгодні без опадів, температура до +18°

У столиці сьогодні буде тепло.

У Києві сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 жовтня в Києві без опадів, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +11°. Вітер східний та північно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде о 17:45.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +23°.

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