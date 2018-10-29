Пожежна небезпека утримається до 31 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

До кінця місяця у багатьох областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"29-31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +23°.