В Україні зберігається пожежна небезпека

09:33, 29 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 31 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

До кінця місяця у багатьох областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьгодні без опадів, температура до +18°

Про це повідомляє Український гідрометцентр

"29-31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 29 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +23°.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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