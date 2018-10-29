Супертайфун "Юту" накрив Північні Маріанські острови
"Юту" є найпотужнішим тайфуном за всю історію спостережень на островах Сайпан і Тініан.
Супертайфун "Юту" накрив Північні Маріанські острови в Тихому океані. Багато островів, серед яких популярний серед туристів Сайпан, значно постраждали.
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Постраждалі регіони через тайфун залишилися без води і електрики, призупинився також дорожній рух. Місцева адміністрація звернулася до федеральних служб США з проханням про екстрену допомогу, передає Сіньхуа.
Максимальна швидкість вітру в момент виходу на сушу склала 85 м/с, що стало новим рекордом для тайфунів в нинішньому році. "Юту" також є найпотужнішим тайфуном за всю історію спостережень на островах Сайпан і Тініан.
Зараз відомо про загибель однієї людини на Північних Маріанських островах, ще кілька постраждали. Тайфун пошкодив сотні будинків і залишив безліч жителів без даху над головою. Місцевий аеропорт був закритий. Рятувальна операція розгортається досить повільно через проблеми з транспортом, водо- та електропостачанням.
Нагадаємо, у результаті сильної повені в Ірані за останні кілька днів загинули дев'ять осіб.
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