Погода на тиждень: в Україні без опадів, у середу очікується невелике похолодання (карта)
Майже весь тиждень в Україні буде сухо.
Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні буде сухо, у середу в східних областях очікується похолодання.
У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +23°, в інших регіонах до +14°...+21°.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 жовтня. Без опадів, на півдні до +23°.
У середу, 31 жовтня, практично без опадів. Найбільш тепла погода на півдні і заході - до +21°. В інших регіонах до +16°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +2°...+10°, вдень на півдні та заході до +18°.
У п'ятницю практично без опадів. На півдні до +19°, в інших регіонах до +17°.
3 та 4 листопада в Україні очікується мінлива хмарність. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +2°, на решті території +4°...+10°. Вдень температура по країні +11°...+18°. У неділю вночі на сході до +2°, вдень в Україні від +11° до +19°.
Народний прогноз погоди в Україні
29 жовтня — муч. Лонгіна, сотника. Якщо місяць на Лонгіна блідий — можливі мороз і сніг. Сонце бреде в хмарах, як в тумані, — до негоди. 30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу.
В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.
1 листопада. У цей день зустрічали зиму, проводжали осінь. Наступали справжні морози. Якщо у цей день буде повна осіння грязюка — до справжньої зими залишилося чотири седмиці (28 днів). Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало. 2 листопада. Вовки близько до села виють — до голодної зими. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане.
3 листопада. Дмитрівська батьківська субота. День Іларіона. З цього дня починає замітати пороша. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть проліски. 4 листопада — свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цього часу починаються заморозки.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+17°... +10°
- Дніпро+20°... +8°
- Донецьк+20°... +5°
- Житомир+16°... +10°
- Запоріжжя+21°... +8°
- Івано-Франківськ+22°... +8°
- Київ+16°... +10°
- Кіровоград+19°... +9°
- Луганськ+15°... +3°
- Луцьк+21°... +10°
- Львів+20°... +11°
- Миколаїв+19°... +10°
- Одеса+17°... +12°
- Полтава+17°... +7°
- Рівне+20°... +9°
- Сімферополь+22°... +9°
- Суми+14°... +5°
- Тернопіль+20°... +8°
- Харків+19°... +4°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницький+20°... +9°
- Черкаси+15°... +9°
- Чернігів+14°... +9°
- Чернівці+22°... +9°