Погода на тиждень: в Україні без опадів, у середу очікується невелике похолодання (карта)

Майже весь тиждень в Україні буде сухо.

Цього тижня в Україні буде сухо / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні буде сухо, у середу в східних областях очікується похолодання.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +23°, в інших регіонах до +14°...+21°.

Прогноз на 29 жовтня / УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 жовтня. Без опадів, на півдні до +23°.

Прогноз на 30 жовтня / УНІАН

У середу, 31 жовтня, практично без опадів. Найбільш тепла погода на півдні і заході - до +21°. В інших регіонах до +16°.

Прогноз на 31 жовтня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +2°...+10°, вдень на півдні та заході до +18°.

Прогноз на 1 листопада / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На півдні до +19°, в інших регіонах до +17°.

Прогноз на 2 листопада / УНІАН

3 та 4 листопада в Україні очікується мінлива хмарність. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +2°, на решті території +4°...+10°. Вдень температура по країні +11°...+18°. У неділю вночі на сході до +2°, вдень в Україні від +11° до +19°.

Прогноз на 3 листопада / УНІАН

Прогноз на 4 листопада / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

29 жовтня — муч. Лонгіна, сотника. Якщо місяць на Лонгіна блідий — можливі мороз і сніг. Сонце бреде в хмарах, як в тумані, — до негоди. 30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу.

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31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.

1 листопада. У цей день зустрічали зиму, проводжали осінь. Наступали справжні морози. Якщо у цей день буде повна осіння грязюка — до справжньої зими залишилося чотири седмиці (28 днів). Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало. 2 листопада. Вовки близько до села виють — до голодної зими. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане.

3 листопада. Дмитрівська батьківська субота. День Іларіона. З цього дня починає замітати пороша. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть проліски. 4 листопада — свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цього часу починаються заморозки.

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