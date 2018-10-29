Число жертв повені в Йорданії зросло до 21 людини

Щонайменше 35 людей отримали поранення.

В Йорданії збільшилася кількість жертв повені / REUTERS

Не менше 21 людини загинули в результаті раптової повені в Йорданії. Більшість загиблих - школярі, які приїхали на пікнік.

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Щонайменше 35 людей отримали поранення. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости, повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що трагедія сталася в ущелині приблизно в 60 км на північний захід від столиці Аммана. Для проведення рятувальної операції були направлені вертольоти, судна і водолази.