Число жертв повені в Йорданії зросло до 21 людини

14:05, 29 жовтня 2018
164
0

Щонайменше 35 людей отримали поранення.

В Йорданії збільшилася кількість жертв повені / REUTERS
В Йорданії збільшилася кількість жертв повені / REUTERS

Не менше 21 людини загинули в результаті раптової повені в Йорданії. Більшість загиблих - школярі, які приїхали на пікнік.

Супертайфун "Юту" накрив Північні Маріанські острови

Щонайменше 35 людей отримали поранення. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости, повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що трагедія сталася в ущелині приблизно в 60 км на північний захід від столиці Аммана. Для проведення рятувальної операції були направлені вертольоти, судна і водолази.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #повінь#Йорданія
Читайте також
Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років
Снігопади у Франції спричинили транспортний колапс, 200 тисяч будинків залишилися без світла Снігопади у Франції спричинили транспортний колапс, 200 тисяч будинків залишилися без світла
Пішла під воду: вражаючі кадри затоплення Венеції (відео) Пішла під воду: вражаючі кадри затоплення Венеції (відео)
У Новій Зеландії стався потужний землетрус У Новій Зеландії стався потужний землетрус
Морози близько: синоптик дав прогноз погоди на листопад в Україні Морози близько: синоптик дав прогноз погоди на листопад в Україні
Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео) Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео)
Негода в Італії: загинули шестеро осіб (фото, відео) Негода в Італії: загинули шестеро осіб (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
76 %
755 мм
4.6 м/с
2 %
Стрічка новин