Число жертв повені в Йорданії зросло до 21 людини
Щонайменше 35 людей отримали поранення.
Не менше 21 людини загинули в результаті раптової повені в Йорданії. Більшість загиблих - школярі, які приїхали на пікнік.
Супертайфун "Юту" накрив Північні Маріанські острови
Щонайменше 35 людей отримали поранення. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости, повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що трагедія сталася в ущелині приблизно в 60 км на північний захід від столиці Аммана. Для проведення рятувальної операції були направлені вертольоти, судна і водолази.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+17°... +10°
- Дніпро+20°... +8°
- Донецьк+20°... +5°
- Житомир+16°... +10°
- Запоріжжя+21°... +8°
- Івано-Франківськ+22°... +8°
- Київ+16°... +10°
- Кіровоград+19°... +9°
- Луганськ+15°... +3°
- Луцьк+21°... +10°
- Львів+20°... +11°
- Миколаїв+19°... +10°
- Одеса+17°... +12°
- Полтава+17°... +7°
- Рівне+20°... +9°
- Сімферополь+22°... +9°
- Суми+14°... +5°
- Тернопіль+20°... +8°
- Харків+19°... +4°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницький+20°... +9°
- Черкаси+15°... +9°
- Чернігів+14°... +9°
- Чернівці+22°... +9°
Віргінія, США
+ 8 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+7 °
Вологість:76 %
Тиск:755 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:34
Захід18:11
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин