Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,5
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У понеділок, 29 жовтня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,5.
У Румунії стався землетрус, відгомін дійшов до Одеської області
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 171 км на південний схід від острова Хатидзьодзіма. Осередок землетрусу залягав на глибині 91,9 км.
Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.
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