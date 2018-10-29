Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 29 жовтня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,5.

Читайте також У Румунії стався землетрус, відгомін дійшов до Одеської області

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 171 км на південний схід від острова Хатидзьодзіма. Осередок землетрусу залягав на глибині 91,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.