Завтра у Києві без опадів, температура до +16°

17:00, 29 жовтня 2018
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У столиці завтра буде тепло.

Завтра у Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt
Завтра у Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 жовтня в Києві без опадів, температура до +16°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, у середу очікується невелике похолодання (карта)

Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:42, а зайде у 16:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, в Україні без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#Киев
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