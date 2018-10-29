Венеція пішла під воду: з'явилися яскраві фото наслідків негоди в Італії

21:47, 29 жовтня 2018
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Італія потерпає від негоди - у більшості регіонів країни оголошено штормове попередження, сотні шкіл закрито.

Влада італійської Венеції у понеділок, 29 жовтня, заявила, що 70 відсотків міста опинилися під водою, висота стояння якої піднялася до позначки 149 сантиметрів над рівнем моря.

Місто, що пронизане каналами, через погодні умови часто зазнає підтоплень, але нинішній рівень води є вкрай високим, пишеDeutsche Welle з посиланням на AP.

Синоптики передбачають, що він найближчим часом може піднятися навіть до 160 сантиметрів.

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Нинішній рівень води, за даними служби статистики міста, є найвищим з листопада 2012 року. А до 160 сантиметрів вода у Венеції востаннє підіймалася у грудні 1979 року. Губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені може досягнути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флоренцію.

Через зливи і шторми протягом останнього часу постраждала значна частина Італії. У багатьох регіонах оголошено штормові попередження, сотні шкіл закрито. Найвищий рівень штормового попередження станом на понеділок оголошено в областях Лігурія, Ломбардія, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії.

Відео: Natural Disaster Videos

Як повідомляв УНІАН, напередодні сильний дощ і вітер в італійській області Калабрія призвели до людських жертв. Італійські ЗМІ з посиланням на поліцію у неділю, 28 жовтня повідомили про загибель чотирьох людей в результаті зсуву в районі міста Кротоні.

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Теги: #Італія#Венеція#негода в Італії
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