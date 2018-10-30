Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

08:10, 30 жовтня 2018
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На півдні температура до +23°.

В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН
В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, в Україні майже без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, у середу очікується невелике похолодання (карта)

Прогноз погоди на сьогодні. На сході буде сонячно, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях хмарно, але без опадів. Температура до +17°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +21°.

Прогноз на 30 жовтня / УНІАН
Прогноз на 30 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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