Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

На півдні температура до +23°.

В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, в Україні майже без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході буде сонячно, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях хмарно, але без опадів. Температура до +17°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +21°.

Прогноз на 30 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу.

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