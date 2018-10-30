У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +16°

Ввечері у столиці температура до +14°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 жовтня в Києві пройде дощ, температура до +16°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:42, а зайде у 16:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, в Україні без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

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