У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +16°

08:30, 30 жовтня 2018
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Ввечері у столиці температура до +14°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 жовтня в Києві пройде дощ, температура до +16°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, у середу очікується невелике похолодання (карта)

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:42, а зайде у 16:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, в Україні без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#дощ
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