Жителів Києва та області попереджають про туман

09:02, 30 жовтня 2018
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Видимість погіршиться до 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 30 жовтня, у Києві та Київській області очікується туман, видимість погіршиться до 200 м.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 жовтня вночі та вранці по м. Києву та області туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня в Києві пройде дощ. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с. Сонце в столиці зійшло у 06:42, а зайде у 16:39.

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Теги: #Київ#погода#туман
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