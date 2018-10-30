Жителів Києва та області попереджають про туман
Видимість погіршиться до 200-500 м.
Сьогодні, 30 жовтня, у Києві та Київській області очікується туман, видимість погіршиться до 200 м.
Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"30 жовтня вночі та вранці по м. Києву та області туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 жовтня в Києві пройде дощ. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с. Сонце в столиці зійшло у 06:42, а зайде у 16:39.
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