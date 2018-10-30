Негода в Італії: загинули шестеро осіб (фото, відео)

10:32, 30 жовтня 2018
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Місцями пориви вітру перевищують 100 км/год.

Венецію накрила повінь / REUTERS
Венецію накрила повінь / REUTERS

Дощі та сильний вітер, що охопили майже всю територію Італії, привели до загибелі ще шести осіб.

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Місцями пориви вітру перевищують 100 км/год. У багатьох районах йдуть проливні дощі. У результаті падіння дерев загинули люди в населених пунктах Альбісола-Суперіор (Лігурія), Неаполь, Фельтре (Венето), Кастрочієло і Террачіна (Лаціо), передає Stormnews з посиланням на Sky TG24.

Через негоду багато людей травмовані, зокрема, у Римі госпіталізовано 5 осіб.

В області Венеція без електрики залишилися 160 тисяч людей. У багатьох районах країни порушено автомобільне, залізничне і поромне сполучення.

Метеорологи кажуть, що погода в Італії покращиться тільки в кінці тижня.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих у результаті негоди в Італії.

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Теги: #Італія#повінь#шторм
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