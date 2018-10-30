Негода в Італії: загинули шестеро осіб (фото, відео)
Місцями пориви вітру перевищують 100 км/год.
Дощі та сильний вітер, що охопили майже всю територію Італії, привели до загибелі ще шести осіб.
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Місцями пориви вітру перевищують 100 км/год. У багатьох районах йдуть проливні дощі. У результаті падіння дерев загинули люди в населених пунктах Альбісола-Суперіор (Лігурія), Неаполь, Фельтре (Венето), Кастрочієло і Террачіна (Лаціо), передає Stormnews з посиланням на Sky TG24.
Через негоду багато людей травмовані, зокрема, у Римі госпіталізовано 5 осіб.
В області Венеція без електрики залишилися 160 тисяч людей. У багатьох районах країни порушено автомобільне, залізничне і поромне сполучення.
Метеорологи кажуть, що погода в Італії покращиться тільки в кінці тижня.
#Maltempo#29ottobre | ⚠️ Aggiornamento picco di marea. @ICPSMVenezia: punta di хв— Comune di Venezia (@comunevenezia) 29 жовтня 2018 р.
140 cm alle ore 20
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#Maltempo#29ottobre | il vento di #scirocco sferza le #Zattere a #Venezia.@ICPSMVenezia@DetourismVenice@LuigiBrugnaro@muoversivenezia@veneziaunicapic.twitter.com/jNtsTZOhSG— Comune di Venezia (@comunevenezia) 29 жовтня 2018 р.
Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих у результаті негоди в Італії.
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