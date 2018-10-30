Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

До кінця жовтня у більшості областей України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30-31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, в Україні майже без опадів, у всіх регіонах буде тепло.