Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:38, 30 жовтня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

До кінця жовтня у більшості областей України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Жителів Києва та області попереджають про туман

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30-31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, в Україні майже без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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