Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео)
Через негоду закрито аеропорт Генуї.
Число жертв негоди, що охопила майже всю територію Італії, зросло до дев'яти осіб.
Негода в Італії: загинули шестеро осіб (фото, відео)
По всій країні пройшли сильні дощі, які супроводжувалися штормовим вітром (пориви доходили до 100 км/год). 30 жовтня кількість жертв збільшилася до дев'яти осіб, передає ANSA.
Особливо складна ситуація в Лігурії, де без електрики залишилися понад 20 тисяч осіб. У місті Рапалло хвилі винесли на берег десятки яхт, також через негоду закрито аеропорт Генуї.
Кількість жертв негоди у Італії зросла до 9
Раніше повідомлялося, що погода в Італії покращиться тільки в кінці тижня.
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