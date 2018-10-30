Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео)

12:25, 30 жовтня 2018
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Через негоду закрито аеропорт Генуї.

В результаті повені в Італії загинули дев'ять осіб / REUTERS
В результаті повені в Італії загинули дев'ять осіб / REUTERS

Число жертв негоди, що охопила майже всю територію Італії, зросло до дев'яти осіб.

Негода в Італії: загинули шестеро осіб (фото, відео)

По всій країні пройшли сильні дощі, які супроводжувалися штормовим вітром (пориви доходили до 100 км/год). 30 жовтня кількість жертв збільшилася до дев'яти осіб, передає ANSA.

Особливо складна ситуація в Лігурії, де без електрики залишилися понад 20 тисяч осіб. У місті Рапалло хвилі винесли на берег десятки яхт, також через негоду закрито аеропорт Генуї.

Раніше повідомлялося, що погода в Італії покращиться тільки в кінці тижня.

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Теги: #Італія#повінь#шторм
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