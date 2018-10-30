Морози близько: синоптик дав прогноз погоди на листопад в Україні
Перший сніг, який трішки пролежить на вулицях, за прогнозами синоптика, випаде 27 листопада.
Перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід чекати значного похолодання й мокрого снігу.
Однак очікуються постійні температурні стрибки. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передають "Подробности".
"З 7 по 9 листопада очікується від 1 до 2 градусів морозу і мокрий сніг з дощем. 11 – 14 числа від 0 до 2 градусів морозу, з 14 по 16 буде плюсова температура до 4 градусів", - розповів він.
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За словами Горбаня, потім знову слід очікувати похолодання - до 3 градусів морозу.
"З 20 по 23 листопада очікується плюсова температура, і з 23 по 27 – морози посиляться, температура в Україні знизиться до -5, можливо, -8 градусів. У цей період дощ зі снігом може затриматися", - наголосив народний синоптик.
Перший сніг, який трішки пролежить на вулицях, за прогнозами Горбаня, випаде 27 листопада. Його змиють дощі вже наступного дня. А от прихід справжньої зими синоптик пообіцяв лише з 16 - 17 січня.
"Перший нормальний сніг випаде 27 листопада, але він пролежить недовго й вже наступного дня його змиють дощ і мокрий сніг. Перший сніг, який протримається кілька днів, очікується аж в останніх числах грудня. Правда, й він пролежить тільки до перших чисел січня", - додав Горбань.
Нагадаємо, українські і західні синоптики прогнозують, що тепла осіння погода в Україні протримається як мінімум кілька днів.
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