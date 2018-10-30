У Новій Зеландії стався потужний землетрус

13:03, 30 жовтня 2018
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Землетрус стався на острові Північний.

У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 30 жовтня, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1.

У Греції стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 64 км на південний схід від населеного пункту Ваїтара на острові Північний. Осередок землетрусу залягав на глибині 227,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і наступного за ним цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.

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Теги: #землетрус#Нова Зеландія
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