Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Кінець жовтня в Україні буде теплим.

Похолодання в Україні очікується 4 листопада / УНІАН

Найближчими днями по всій Україні зберігатиметься тепла погода, похолодання очікується з 4 листопада.

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Прогноз погоди на завтра. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +14...+18 градусів. На півдні та на заході +17...+21 градус. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У східних областях завтра посилиться південно-східний вітер до штормовмих поривів, до 15-20 метрів на секунду. Дощі, переважно невеликі, ймовірні місцями на заході та півночі", - пише вона.

За словами Діденко, похолодання в Україні та дощі очікуються 4 листопада.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, в Україні майже без опадів, у всіх регіонах буде тепло.