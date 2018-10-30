Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

14:28, 30 жовтня 2018
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Кінець жовтня в Україні буде теплим.

Похолодання в Україні очікується 4 листопада / УНІАН
Похолодання в Україні очікується 4 листопада / УНІАН

Найближчими днями по всій Україні зберігатиметься тепла погода, похолодання очікується з 4 листопада.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +16°

Прогноз погоди на завтра. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +14...+18 градусів. На півдні та на заході +17...+21 градус. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У східних областях завтра посилиться південно-східний вітер до штормовмих поривів, до 15-20 метрів на секунду. Дощі, переважно невеликі, ймовірні місцями на заході та півночі", - пише вона.

За словами Діденко, похолодання в Україні та дощі очікуються 4 листопада.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, в Україні майже без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

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Теги: #погода#похолодання
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