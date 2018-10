Францію та Іспанію засипало снігом (відео)

В Іспанії через заметілі без електрики залишились 53 тисячі будинків.

Читайте також Поки Карпати засипає снігом, на півдні України розцвіли яблуні (фото)

Пориви вітру до 130 кілометрів на годину і сильні повені загрожують французькому острова Корсика. У той же час в континентальній частині Франції синоптики прогнозують хуртовини, град і шквальний вітер, йдеться в сюжеті ТСН.

Від холоду і сніжної бурі страждає і Іспанія. Тут через хуртовини без електрики залишилися 53 тисячі будинків. Найбільше постраждав північний регіон Астурія, де запровадили режим надзвичайної ситуації. Через снігопад постраждали автомобільні та залізничні шляхи.

10cm overnight in La Tania - Video by @snowretreat #snow #neige #MyPlayground #Les3Vallees pic.twitter.com/mTJxkNGk3o

Deep #snow cover in #Loire and HauteLoire, #France overnight last night 30th October. A number of motorists were reported stranded!

Photo à Saint-Just-Malmont #Severeweather#ExtremeWeather#Snowfallpic.twitter.com/Tn3GWTXkc3