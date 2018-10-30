Францію та Іспанію засипало снігом (відео)

В Іспанії через заметілі без електрики залишились 53 тисячі будинків.

Європа потерпає від снігопадів / twitter.com/neilsonfrance

У Франції та Іспанії лютує негода: у багатьох регіонах пройшли снігопади, що супроводжувалися сильним вітром.

Читайте також Поки Карпати засипає снігом, на півдні України розцвіли яблуні (фото)

Пориви вітру до 130 кілометрів на годину і сильні повені загрожують французькому острова Корсика. У той же час в континентальній частині Франції синоптики прогнозують хуртовини, град і шквальний вітер, йдеться в сюжеті ТСН.

Від холоду і сніжної бурі страждає і Іспанія. Тут через хуртовини без електрики залишилися 53 тисячі будинків. Найбільше постраждав північний регіон Астурія, де запровадили режим надзвичайної ситуації. Через снігопад постраждали автомобільні та залізничні шляхи.

Нагадаємо, у місті Алмати (Казахстан) снігопад паралізував дорожній рух.