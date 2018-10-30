Пішла під воду: вражаючі кадри затоплення Венеції (відео)

15:56, 30 жовтня 2018
2020
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29 жовтня вночі в італійському місті стався масштабний потоп.

Венеція пішла під воду. 70% міста опинилися під водою, рівень якої сягнув 149 см над рівнем моря.

Щоб просто перейти вулицю, людям доводилося по пояс брести у воді. На щастя, обійшлося без жертв. Нинішній рівень води є найвищим у Венеції з листопада 2012 року. Тоді вода у місті піднялася на 121 см вище рівня моря.

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Синоптики прогнозують – найближчим часом вода у Венеції може піднятися аж до 160 см. Місто, пронизане каналами, часто страждає від підтоплень. Екологи пов’язують це зі зміною клімату на планеті. Якщо людству вчасно не вжити заходів, подібні катаклізми траплятимуться дедалі частіше.

Через зливи і шторми протягом останнього часу постраждала значна частина Італії. У багатьох регіонах оголошено штормові попередження, сотні шкіл закриті. Найвищий рівень штормового попередження за станом на понеділок оголошено в областях Лігурія, Ломбардія, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії.

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Теги: #екологія#потоп#затоплення#Венеція#зміна клімату
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