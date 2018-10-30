Погода в Україні на завтра: останній день жовтня буде теплим і сонячним (відеопрогноз)

Невелике похолодання очікується на сході країни.

Завтра в Україні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 жовтня в Україні без опадів, у більшості областей збережеться тепла погода.

Читайте також Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Детальний прогноз погоди на завтра. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України ясно і без опадів. Температура до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +16°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +18°.

За народним прогнозом, 31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.