У Києві завтра очікується мінлива хмарність, температура до +16°

17:00, 30 жовтня 2018
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Завтра в столиці збережеться тепла погода.

У Києві завтра буде тепло / photographers.ua, jDtnt
У Києві завтра буде тепло / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 жовтня, у Києві без опадів, температура до +16°.

Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер південно-східний, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 16:37.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Україні без опадів, в більшості областей збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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