У Києві завтра очікується мінлива хмарність, температура до +16°

Завтра в столиці збережеться тепла погода.

У Києві завтра буде тепло / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 жовтня, у Києві без опадів, температура до +16°.

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Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер південно-східний, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 16:37.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Україні без опадів, в більшості областей збережеться тепла погода.

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