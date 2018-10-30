У мережі з'явилися фото оповитого туманом Києва

Видимість в столиці впала до 200-500 метрів.

Вранці Київ оповив туман / Інформатор

Вранці 30 жовтня Київ оповив густий туман.

Гідрометцентр повідомляв, що видимість в столиці впала до 200-500 метрів. Вражаючими фотографіями ранкової імли діляться користувачі соцмереж.

Нагадаємо, найближчими днями по всій Україні зберігатиметься тепла погода, похолодання очікується з 4 листопада.