У мережі з'явилися фото оповитого туманом Києва

16:30, 30 жовтня 2018
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Видимість в столиці впала до 200-500 метрів.

Вранці Київ оповив туман / Інформатор
Вранці Київ оповив туман / Інформатор

Вранці 30 жовтня Київ оповив густий туман.

Гідрометцентр повідомляв, що видимість в столиці впала до 200-500 метрів. Вражаючими фотографіями ранкової імли діляться користувачі соцмереж.

Нагадаємо, найближчими днями по всій Україні зберігатиметься тепла погода, похолодання очікується з 4 листопада.

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Теги: #Київ#погода#туман
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