Снігопади у Франції спричинили транспортний колапс, 200 тисяч будинків залишилися без світла
Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.
У південно-центральній Франції сильні снігопади викликали хаос на дорогах і залишили без світла майже 200 тис. будинків.
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Як повідомляє Reuters, рівень снігу подекуди сягнув 40 см.
Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона.
Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.
Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.
Французький енергопостачальник Enedis повідомив, що 195 тис. будинків у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари, залишились без світла.
Haute-Loire: le préfet regrette "le désordre" généré par les poids lourds et véhicules qui ont bravé les interdictions de circulation pic.twitter.com/BIgaPot4rN— BFMTV (@BFMTV) 30 жовтня 2018 р.
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