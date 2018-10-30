Снігопади у Франції спричинили транспортний колапс, 200 тисяч будинків залишилися без світла

Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

Ілюстрація \ REUTERS

У південно-центральній Франції сильні снігопади викликали хаос на дорогах і залишили без світла майже 200 тис. будинків.

Читайте також Францію та Іспанію засипало снігом (відео)

Як повідомляє Reuters, рівень снігу подекуди сягнув 40 см.

Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона.

Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.

Французький енергопостачальник Enedis повідомив, що 195 тис. будинків у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари, залишились без світла.