В Італії кількість жертв негоди зросла до 11 осіб (відео)

20:04, 30 жовтня 2018
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У деяких містах країни паралізовано рух транспорту і закриті навчальні заклади.

В Італії десятки людей травмувалися через падіння дерев
Венеція \ REUTERS Кількість жертв негоди в Італії досягла 11 осіб. Читайте такожШторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яти осіб (відео) Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Repubblica. Агентство ANSA повідомляє, що в шести областях країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, проливними дощами та зсувами. Зокрема, у списку областей, які найбільшою мірою відчули негоду - Ломбардія, Венеція, Лігурія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо і Трентіно-Альто-Адідже. Крім того, в деяких містах закриті навчальні заклади, а також паралізовано транспортний рух. У Лігурії більше 20 тис. людей через негоду залишилися без електроенергії, а аеропорт італійської Генуї тимчасово зупинив роботу. Також повідомляється, що в області Трентіно-Альто-Адідже 170 осіб з вихідних заблоковані в готелях на перевалі Стельвіо через сильний снігопад. А в Неаполі перекрита низка вулиць через небезпеку обвалення елементів фасаду будівель. Як повідомляв УНІАН, раніше кількість жертв негоди, яка напередодні накрила Італію, зросла до дев'яти, одна людина вважається зниклою без вісті. В результаті повені постраждали десятки людей, у тому числі - рятувальники. Основною причиною травм людей є падіння дерев. Надзвичайні служби отримали близько 3,5 тис. повідомлень від мешканців про повалені або небезпечні дерева. Також зазначалося, що Венеція фактично пішла під воду: туристичне місто виявилося на три чверті затопленим в результаті значного підйому рівня води. В Італії десятки людей травмувалися через падіння дерев
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Теги: #Італія#негода
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