Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років

21:20, 30 жовтня 2018
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Останні дні жовтня у столиці ознаменувалися температурним рекордом.

Цьогорічний жовтень виявився одним із найтепліших за 137 років \ the-city.kiev
Цьогорічний жовтень виявився одним із найтепліших за 137 років \ the-city.kiev

Нинішній жовтень у Києві виявився одним із найтепліших за 137 років.

Бабине літо в Києві встановило п'ять температурних рекордів

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура вночі 30 жовтня в Києві, вдруге за 137 років не опустила стовпчик нижче +12,2 градусів», – йдеться у повідомленні.

«Нинішній жовтень виявився одним із найтепліших за 137 років», - додали в обсерваторії.

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Теги: #Київ#тепло#рекорд
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