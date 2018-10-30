Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років

Останні дні жовтня у столиці ознаменувалися температурним рекордом.

Цьогорічний жовтень виявився одним із найтепліших за 137 років \ the-city.kiev

Нинішній жовтень у Києві виявився одним із найтепліших за 137 років.

Читайте також Бабине літо в Києві встановило п'ять температурних рекордів

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура вночі 30 жовтня в Києві, вдруге за 137 років не опустила стовпчик нижче +12,2 градусів», – йдеться у повідомленні.

«Нинішній жовтень виявився одним із найтепліших за 137 років», - додали в обсерваторії.