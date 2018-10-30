Нинішній жовтень у Києві виявився одним з найтепліших за 137 років
Останні дні жовтня у столиці ознаменувалися температурним рекордом.
Нинішній жовтень у Києві виявився одним із найтепліших за 137 років.
Бабине літо в Києві встановило п'ять температурних рекордів
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура вночі 30 жовтня в Києві, вдруге за 137 років не опустила стовпчик нижче +12,2 градусів», – йдеться у повідомленні.
«Нинішній жовтень виявився одним із найтепліших за 137 років», - додали в обсерваторії.
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