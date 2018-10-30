В Італії через негоду вщент згоріли кілька сотень автомобілів Maserati (відео)

Автомобілі призначалися для експорту в країни Близького Сходу.

Ілюстрація / REUTERS

Кілька сотень автомобілів Maserati були знищені внаслідок пожежі в порту італійської Савони.

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До пожежі призвела негода, яка вчора накрила майже всю територію Італії, повідомляє Європравда з посиланням на La Repubblica.

Потоки води минулої ночі затопили дві автомобільні стоянки, спровокувавши коротке замикання. Це призвело до вибуху акумуляторних батарей і пожежі, яку загасили тільки у вівторок вранці.

Автомобілі призначалися для експорту в країни Близького Сходу.

Відео: Liguria Notizie

Кілька сотень автомобілів Maserati були знищені внаслідок пожежі / repubblica.it

Як повідомлялося, кількість жертв негоди в Італії, яка вчора накрила низку регіонів країни, збільшилася до 11.