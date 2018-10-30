В Італії через негоду вщент згоріли кілька сотень автомобілів Maserati (відео)
Автомобілі призначалися для експорту в країни Близького Сходу.
Кілька сотень автомобілів Maserati були знищені внаслідок пожежі в порту італійської Савони.
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До пожежі призвела негода, яка вчора накрила майже всю територію Італії, повідомляє Європравда з посиланням на La Repubblica.
Потоки води минулої ночі затопили дві автомобільні стоянки, спровокувавши коротке замикання. Це призвело до вибуху акумуляторних батарей і пожежі, яку загасили тільки у вівторок вранці.
Автомобілі призначалися для експорту в країни Близького Сходу.
Відео: Liguria Notizie
Як повідомлялося, кількість жертв негоди в Італії, яка вчора накрила низку регіонів країни, збільшилася до 11.
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