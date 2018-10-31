Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

08:10, 31 жовтня 2018
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На півдні температура до +22°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 жовтня в Україні без опадів, у більшості областей збережеться тепла погода.

У мережі з'єднання явилися фото оповитого туманом Києва

Погода на сьогодні. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України ясно, без опадів. Температура до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +16°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +18°.

Прогноз на 31 жовтня / УНІАН
Прогноз на 31 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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