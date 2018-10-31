Сьогодні в Києві без опадів, температура до +16°

08:30, 31 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 жовтня, у Києві без опадів, температура до +16°.

У мережі з'єднання явилися фото оповитого туманом Києва

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер південно-східний, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде у 16:37.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Україні без опадів, у більшості областей збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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