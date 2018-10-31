Синоптики попереджають про туман в Україні

09:09, 31 жовтня 2018
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Видимість знизиться до 200-500 м.

В Україні сьогодні очікується туман / фото УНІАН
В Україні сьогодні очікується туман / фото УНІАН

У середу, 31 жовтня, у багатьох областях України очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"31 жовтня вранці на Правобережжі подекуди туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди в Україні. По всій країні зберігатиметься тепла погода, похолодання очікується з 4 листопада. 31 жовтня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +14...+18 градусів. 

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Теги: #погода#туман
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