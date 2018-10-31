Смертельна негода в Італії: кількість жертв зросла до 12 осіб

10:35, 31 жовтня 2018
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Місцями пориви вітру досягали 180 км/год.

Наслідки негоди в Італії / REUTERS
Наслідки негоди в Італії / REUTERS

Число жертв негоди, яка охопила майже всю територію Італії, досягло 12 осіб.

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Більшість жертв були придавлені поваленими вітром деревами, повідомляє ANSA.

Місцями пориви вітру досягали 180 км/год, викликаючи 10-метрові хвилі. Протягом 48 годин пожежники здійснили понад 7 тисяч виїздів, пов'язаних з підтопленнями, зсувами і падінням дерев.

Нагадаємо, влада італійської Венеції у понеділок, 29 жовтня, заявила, що 70% міста опинилися під водою, висота стояння якої піднялася до позначки 149 сантиметрів над рівнем моря.

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Теги: #Італія#шторм
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