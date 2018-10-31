Судан постраждав від сильної повені

Через повінь у деяких районах немає води і електроенергії.

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Одна людина загинула, п'ятеро постраждали в результаті сильної повені в місті Порт-Судан.

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Молодий чоловік потонув у східній частині міста. П'ятеро отримали травми, коли намагалися перейти вулицю, однак були зметені потоками води, передає Floodlist.

Через повені в деяких районах немає води і електроенергії. Сотні голів худоби потонули.

Зруйновані будинки, магазини, багатьом людям доводиться жити просто на вулиці. У той же час дощі в країні тривають.

Нагадаємо, число жертв негоди, що охопила майже всю територію Італії, зросла до дев'яти осіб.