У Києві зафіксували рекордно теплу ніч

12:50, 31 жовтня 2018
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Вночі у столиці стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.

Жовтень у Києві встановлює температурні рекорди / УНІАН
Жовтень у Києві встановлює температурні рекорди / УНІАН

Температура ночі 30 жовтня у Києві повторила рекорд: стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.

Сьогодні в Києві без опадів, температура до +16°

Попереднього разу така тепла ніч у столиці була у 2013 році. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В обсерваторії зазначають: зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень буде одним з найтепліших за 137 років.

Нагадаємо, теплий жовтень у Києві встановив п'ять температурних рекордів. У четвер, 18 жовтня, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°, що на 1,3° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році. 

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Теги: #Київ#погода#рекорд
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