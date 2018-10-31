У Києві зафіксували рекордно теплу ніч

Вночі у столиці стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.

Жовтень у Києві встановлює температурні рекорди / УНІАН

Температура ночі 30 жовтня у Києві повторила рекорд: стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.

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Попереднього разу така тепла ніч у столиці була у 2013 році. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В обсерваторії зазначають: зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень буде одним з найтепліших за 137 років.

Нагадаємо, теплий жовтень у Києві встановив п'ять температурних рекордів. У четвер, 18 жовтня, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°, що на 1,3° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році.