У Києві зафіксували рекордно теплу ніч
Вночі у столиці стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.
Температура ночі 30 жовтня у Києві повторила рекорд: стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +16°
Попереднього разу така тепла ніч у столиці була у 2013 році. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
В обсерваторії зазначають: зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень буде одним з найтепліших за 137 років.
Нагадаємо, теплий жовтень у Києві встановив п'ять температурних рекордів. У четвер, 18 жовтня, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°, що на 1,3° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +5°
- Дніпро+14°... +4°
- Донецьк+12°... +1°
- Житомир+15°... +7°
- Запоріжжя+15°... +4°
- Івано-Франківськ+19°... +8°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+14°... +5°
- Луганськ+10°... 0°
- Луцьк+18°... +9°
- Львів+18°... +10°
- Миколаїв+16°... +7°
- Одеса+15°... +9°
- Полтава+12°... +4°
- Рівне+17°... +8°
- Сімферополь+16°... +6°
- Суми+10°... +2°
- Тернопіль+15°... +8°
- Харків+11°... +1°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницький+13°... +8°
- Черкаси+12°... +4°
- Чернігів+12°... +4°
- Чернівці+17°... +9°
Віргінія, США
+ 14 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+14 °
Вологість:81 %
Тиск:751 мм
Вітер: 6.7 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:07:36
Захід18:09
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин